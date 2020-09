Borgere genkendte efterlyst

25-årig mand stillet for dommer: Var efterlyst for vold mod ældre kvinder

Fredagens efterlysning af en yngre mand, som er mistænkt for vold mod flere ældre kvinder i Ringsted, har allerede givet pote.

- Han blev anholdt fredag eftermiddag i Stubbekøbing af Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, efter at en borger havde genkendt ham fra billeder bragt i pressen, siger vagtchef Mads Haugaard fra Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Politiet efterlyste i går manden med billede og signalement, da det ikke var lykkedes at identificere ham efter mindst fem tilfælde af umotiveret vold mod ældre kvinder.

I skrivende stund bliver manden, som ifølge Mads Haugaard er 25 år, fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Han er sigtet for flere tilfælde af vold.

Politiet har tidligere meldt ud, at mindst fem kvinder er blevet udsat for vold, som manden menes at stå bag.

29. august blev hele fire kvinder ifølge politiet udsat for vold.

En 73-årig kvinde blev sparket på ben og bagdel på Tinggade omkring klokken 11.30, mens en 96-årig kvinde med rollator blev sparket i ryggen mellem klokken 15 og 16 ved Anlægsvej/Lystanlægget.

Umiddelbart efter blev en 79-årig kvindelig hundelufter slået i ansigtet, mens gerningsmanden sparkede hendes hund. Det skete på Haraldsvej mellem klokken 16 og 17.

Og på Kærup Parkvej blev en 36-årig kvindelig hundelufter så slået mod hovedet og sparket omkring klokken 19.35.

2. september mener politiet, at samme gerningsmand slog til på Roskildevej/Nordre Ringvej/Hesteskoen/Holbækvej omkring klokken 12.10, hvor en 76-årig kvinde blev slået i ryggen, da hun ventede ved fodgængerfeltet.