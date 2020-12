Borgmester anholdt for korruption

Borgmesteren i Liverpool er en solid herre. Og ikke kun fysisk men også politisk har han siddet tungt på magten de seneste år i den store britiske by.

Men borgmesterkæden er nu erstattet af håndjern, skriver landets aviser fredag.

Her kom det nemlig frem, at den 62-årige Joe Anderson fra arbejderpartiet Labour er blevet anholdt sammen med tre andre mistænkte.

Mail afslører: Tiggede Mette og Rossen om bro

Truede vidner

Politiet mener, at han er dybt involveret i sagen, hvor der angiveligt er udvekslet store pengebeløb i forbindelse med byggerier i den kendte fodboldby.

Undervejs er vidner også blevet truet i et forsøg på at få dem til at holde kæft, herunder ifølge myndighederne af borgmesteren.

Det er uvist, hvordan Joe Anderson, der har været borgmester siden 2012 og er en arg modstander af corona-restriktionerne i Storbritannien, stiller sig til anklagerne.

Ifølge The Daily Mail har borgmesterens parti suspenderet ham, mens sagen undersøges af politiet.

Sarkozy skal for retten i korruptionssag om topjob og dæknavne