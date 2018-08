Borgmester efter plejehjemsbrand: - Vi er kede af det i aften

Her ramte tragedien også

November 2000: En 69-årig kvinde brænder ihjel på sin sofa i en plejebolig i Odense.

November 2000: En 83-årig kvinde dør efter en brand på et plejehjem i Hillerød. Det menes, at et stearinlys har fået fat i kvindens bluseærme.

Juli 2003: Syv ældre og to ansatte fra et plejehjem nær Silkeborg bliver dræbt, da deres minibus støder sammen med en modkørende lastbil og bryder i brand.

Februar 2004: 14 ældre brænder inde på et plejehjem i Skotland. Efterfølgende viser det sig, at stedet mangler en brugbar evakueringsplan, der kunne have reddet mange liv.

April 2004: En 89-årig mand dør efter en brand på et plejehjem tæt på Aarhus.

Februar 2006: En 71-årig mand dør under en brand på et plejehjem i Lundeborg på Fyn. En glød fra en cigaret menes at være grunden til, at mandens tøj blev antændt.

Maj 2006: En 69-årig kvinde dør på et plejehjem i Nykøbing Falster, hvor branden sandsynligvis opstår efter rygning.

September 2006: En 67-årig dør under en brand på et plejehjem i Hesselager på Fyn. Branden er meget voldsom, og flere andre ældre og ansatte bliver indlagt til observation for røgforgiftning.

December 2006: En 95-årig kvinde dør under en brand på et plejehjem i Nykøbing Falster. En glød fra en cigaret antændte den stol, som kvinden sad i.

Februar 2008: 11 dør i en brand på et plejehjem i den østrigske by Egg. Det er landets værste brand i 20 år.

Juni 2008: En 78-årig kvinde dør på et plejehjem på Amager, efter hun har tabt en cigaret på et tæppe, der lå foran hende. Det menes, at hun er faldet i søvn, hvorefter branden er opstået.

December 2008: En 70-årig kvinde brænder ihjel på et plejehjem i Aalborg. Et stearinlys har antændt hendes tøj.

August 2009: Otte ældre dør i en brand på et plejehjem i den belgiske by Melle.

April 2010: Et plejehjem i Allerød udbrænder og en 73-årig kvinde mister livet. Fire beboere, to betjente og en brandmand observeres efterfølgende for røgforgiftning på hospitalet.

Januar 2011: En 74-årig kvinde dør, efter der er udbrudt brand i hendes værelse på et plejehjem i Hellerup. Brandårsagen er sandsynligvis rygning.

December 2014: En 76-årig kvinde dør, efter der er udbrudt brand i hendes værelse på et plejehjem på Amager.