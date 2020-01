Borgmester om dødsulykke: - Vi er målløse

Borgmesteren i kommunen Valle Aurina i Sydtyrol i det nordlige Italien, Helmut Klammer, er rystet over en ulykke, som resulterede i seks dødsfald og 11 sårede.

Til et pressemøde søndag formiddag lød det ifølge Ansa fra borgmesteren:

- Sidste nats ulykke er en tragedie for hele dalen. Vi er stadig målløse, forklarer borgmesteren til pressemødet.

Han opfordrer til, at man omtaler ulykken med respekt og retfærighed.

Natten til søndag kørte en 28-årig mand ind i en en gruppe unge, tyske turister i byen Luttach i Ahrntal-dalen i det nordlige Italien.

De tyske turister er alle mellem 20 og 25 år.

Gruppen blev sat af af en bus, hvor de ville krydse gaden for at komme til deres hotel, da de blev ramt af en bil natten til søndag, skriver et andet italiensk medie Rainews.

De unge var ifølge Ansa på vej hjem fra en bytur, og befandt sig derfor i vejkanten ved bussen.

I alt blev 17 mennesker kørt ned af bilen med fuld styrke, hvoraf seks mistede livet. 11 andre blev såret og er nu bragt til hospitaler i Sydtyrol og Innbruck.

17 ambulancer blev sendt til ulykkesstedet med otte akutlæger og 50 sygeplejersker samt bjergbekredskab, fortalte chefen for akutmedicinskafdeling på Bolzano Hospitalet til pressemødet.

Tre af de sårede er i kritisk tilstand. Blandt dem er en kvinde, som hurtigt blev fløjet med helikopter til et hospital i Innsbruck i Østrig.

Ifølge det italienske nyhedsbureau Ansa havde chaufføren alkohol i blodet. Chaufføren er en 28-årig mand fra Kiens små 30 kilometer fra ulykkesstedet.

Han er blevet anholdt og sigtet for drab samt skader på offentlig vej ifølge det italienske medie.

Seks døde: Bil kørte turister ned