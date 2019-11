Borgmester overfaldet: Overhældt med maling

Patricia Arce fik hældt rød maling ud over sig, mens hun blev tvunget til at underskrive en erklæring om at træde tilbage

Vrede demonstranter satte onsdag ild til rådhuset i den lille bolivianske by Vinto. Det skete i protest over landets præsident, Evo Morales, der mistænkes for valgsnyd.

Men demonstranterne stoppede ikke der.

I stedet brød de ind på rådhuset og slæbte byens kvindelige borgmester, Patricia Arce, gennem byen, hvor de overdyngede hende med rød maling og klippede håret af hende.

Borgmesteren anklages for bevidst at have påkørt en gruppe oppositionens-støtter, der havde blokeret en vej. Flere personer blev kvæstet og en 20-årig studerende dræbt under påkørslen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Patricia Arce blev omringet af pressefolk, efter at hendes overfaldsmænd havde sluppet grebet om hende. Foto: Ritzau Scanpix

Mens Arce barfodet blev slæbt ud på gaden, råbte gerningsmændene 'morder, morder' efter hende. Ude på gaden blev hun tvunget ned på knæ, fik klippet håret af og blev tvunget til at underskrive en erklæring om at ville trække sig tilbage.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder BBC.

Da gerningsmændene gav slip på borgmesteren, ilede journalister til stedet.

- Sandheden er på min side, og jeg er ikke bange for at sige sandheden. Jeg er i et frit land, og jeg vil ikke bringes til tavshed. Hvis I ønsker mig død, så slå mig ihjel. Jeg vil betale med livet for den her bevægelse for forandring, sagde Patrica Arce efterfølgende ifølge nyhedsbureauet AP.

Herefter eskorterede politiet hende til det nærmeste hospital.

Artiklen fortsætter under billedet...

En betjent eskorterer Patricia Arce væk. Foto: Ritzau Scanpix

Der er udbrudt stor uro i det sydamerikanske land, efter at Evo Morales blev udråbt til vinder af præsidentvalget 20. oktober. Dermed sikrede han sig sin fjerde periode som landets leder.

Oppositionen har anklaget regeringen for valgsvindel og har nægtet at anerkende resultatet.

Mindst tre mennesker har mistet livet i de voldelige sammenstød i Bolivia, skriver BBC.