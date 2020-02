Borgmesterkandidat sigtet for forsøg på baby-tyveri

Sammen med sin teenagedatter udgav hun sig for at være babyfotograf og blev på den måde lukket ind hos nybagte mødre

Juliette Parker, en 38-årig tidligere kandidat til borgmesterposten i Colorado Springs, er blevet sigtet for at forsøge at kidnappe en tre uger gammel baby.

Ifølge politiet udgav kvinden sig sammen med sin teenagedatter under flere forskellige aliaser for at være fotografer, der tilbød gratis fotografering af nyfødte børn og gravide kvinder.

Det skriver CBS News, Washington Post og ABC News.

- Hun ville have en pige, siger Ed Troyer fra Pierce County Sheriff's Department.

- Hun ville have dem fem uger gamle eller yngre, så hun selv kunne opfostre det, tage det med ud af staten og lade som om, det var hendes egen nyfødte, fortsætter han om kvinden, der ifølge anklagen bildte mødre ind, at hun tog de gratis billeder, fordi hun ville opbygge sin fotoportefølje.

Men ifølge politiet havde hun altså helt andre og langt mere dystre hensigter med sit foretagende. De mener, at hun kom i de mange hjem for at finde frem til præcis den baby, hun ville tage.

Tog billeder af sig selv med nyfødt pige

Efter Juliette Parker, der stillede op som borgmester i Colorado Springs i 2019 og tabte, blev anholdt, har over ti kvinder henvendt sig til politiet, at hun også har været hjemme hos dem for at tage billeder.

Politiet kom på sporet af Juliette Parker, da en kvinde i Washington anmeldte, hvad der var sket, efter hun havde inviteret den 38-årige 'fotograf' og hendes 16-årige datter ind i sit hjem.

Politifoto: Pierce County Sheriff's Department

Den nybagte mor til en tre uger gammel pige havde bemærket, at Juliette Parker havde taget billeder af sig selv sammen med barnet, og havde tørret alle de ting, hun havde rørt ved, rene for fingeraftryk.

Under besøget havde Juliette Parker ifølge politiet givet kvinden en cupcake, og efter at have spist den, fik hun det pludselig dårligt. Den nybagte mor kastede op og følte sig søvnig, men var vaks nok til at beordre de to kvinder ud af huset og ringe til politiet. Da opdagede hun, at hendes nøgler til huset var forsvundet.

- Hun blev basalt set bedøvet. De puttede stoffer i en cupcake, hun spiste den, og de forsøgte at tage barnet, siger Ed Troyer til CBS News, der har et skærmbillede af et opslag, Juliette Parker har lagt op i en Facebook-side om gratis ting, hvor hun tilbyder gratis fotografering med sit splinternye fotoudstyr.

Flere aliaser

Juliette Parker og hendes teenagedatter blev efterfølgende anholdt af politiet i deres eget hjem. Den 38-årige tidligere borgmesterkandidat er blevet sigtet for overfald og forsøg på kidnapning. CBS This Morning har forsøgt at få en kommentar fra hendes advokat, som ikke vil udtale sig om sagen.

Der foreligger ingen informationer om eventuelle sigtelser mod Juliette Parkers 16-årige datter, fordi hun er mindreårig.

Kvinden, der meldte hende, blev indlagt på hospitalet efter at være blevet bedøvet, men hun er efterfølgende blevet udskrevet igen.

Ifølge politiet arbejdede Juliette Parker under flere forskellige navne under sit falske virke som babyfotograf. Blandt andet har hun udgivet sig for at hedde 'Juliette Gains' og 'Juliette Noel'.