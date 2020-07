Bornholm-drabssag: Brødre bliver i arresten

Kun den ene af to drabssigtede brødre i shelter-sagen blev fremstillet i fristforlængelse i Retten i Rønne, og retten afviste hans forsvarers forsøg på at få den 23-årige mand sat på fri fod

Begge de to sigtede brødre i den stærkt presseomtalte sag om drabet på en 28-årig mand på Bornholm blev her til morgen varetægtsfængslet frem til den 19. august, selv om den yngste brors advokat, Asser Gregersen gik efter at få sin klient sat på fri fod.

Det oplyser Benthe Pedersen Lund, senioranklager i Bornholms Politi.

Den ældste, 25-årige drabssigtede bror var ikke til stede i Retten i Rønne. Hans forsvarer havde på forhånd givet skriftligt samtykke til, at hans klient fortsat skal opholde sig i arresten.

Åbne døre i retten

Retsmødet foregik for åbne døre. Det skete på Asser Gregersens opfordring. Han henviste ifølge Ritzaus reporter i retten til, at begge brødre har afgivet forklaring om deres rolle i forbindelse med det voldelige, dødbringende overfald.

Den 23-årige mands advokat argumenterede desuden med, at både 'venner, pårørende og værthusvenner' er afhørt i sagen, og at overfaldet intet havde med racisme at gøre.

- Efter min mening er der nu klarhed over forløbet, sagde Asser Gregersen.

Det udløste ikke en protest fra anklagerens side. Benthe Pedersen Lund hæftede sig ved, at der alligevel ikke ville blive fremlagt oplysninger om drabssagens substans.

Obduktionen er færdig

Benthe Pedersen Lund havde ellers oprindelig udbedt sig lukkede døre. Det skete med den begrundelse, at der ganske vist ligger en færdig obduktionsrapport, men at politiets efterforskere stadigvæk mangler at afhøre vidner i sagen, og at der med åbne døre ville være risiko for, at de ville blive påvirket, hvis retten valgte at løslade de sigtede brødre.

Med med udfaldet af retsmødet og dommer Henriette Frölichs kendelse var den argumentation i sidste ende betydningsløs.

- Der er en risiko for, at du vil afstemme forklaringer med din bror, eller det kan også være med familiemedlemmer, som du taler med, sagde dommeren.

Den 23-årige lillebror fulgte sammen med sin forsvarer retsmødet over et videolink.