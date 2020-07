Bornholmer-drab: Storebror skifter forsvarer ud

Den ældste af de sigtede brødre i sagen om drabet på en 28-årig mand med tanzaniansk mor har bedt om at få beskikket kendt advokat til at forsvare sig

En af de to brødre, der er sigtet og varetægtsfængslet i sagen om drab på en 28-årig tanzaniansk mand på en shelter-plads nord for Rønne, har skiftet forsvarer i sommerens løb.

Den kendte advokat Peter Secher bekræfter overfor Ekstra Bladet, at han er blevet beskikket som forsvarer for den 25-årige bornholmske mand.

- Ja, han rettede selv henvendelse til mig, siger Peter Secher, der ikke vil nærmere ind på, hvorfor manden vil have en anden advokat til at tale sin sag.

Den kendte advokat, Peter Secher er nu blevet beskikket til at forsvare en af de to sigtede i bornholmer-drabssagen. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Peter Secher er blandt andet kendt som forsvarer for rockere og bandemedlemmer og for en af den nu svindeldømte Britta Nielsens døtre.

Den sigtede 23-årige lillebror vil som hidtil være repræsenteret af advokat Asser Gregersen.

Fremstiller kun den ene

Retten i Rønne vil onsdag danne ramme om et formentlig kortvarigt retsmøde, der skal afgøre, om der er grundlag for at forlænge brødrenes varetægtsfængsling.

- Det vil jeg anmode om, forklarer Benthe Pedersen Lund, senioranklager i Bornholms Politi.

Asser Gregersen forklarer, at han vil pleje sin klients interesse ved hjælp af en videolink-forbindelse.

Retten i Rønne oplyser, at det udelukkende vil være den yngste af de sigtede, der bliver fremstillet. Peter Secher har ifølge rettens sekretariat givet samtykke til en fortsat varetægtsfængsling af den 25-årige mand.

Men offentligheden må vente et godt stykke tid med at få kendskab til et muligt motiv i sagen om drabet på den 28-årige ingeniøruddannede mand.

Intet nyt om motiv

Det står klart, efter at retten for to uger siden lukkede dørene under et såkaldt indenretligt forhør af den ene af de to sigtede brødre. Det skete allerede ved retsmødets begyndelse.

Retsformanden afviste protester fremsat af pressen og advokat Asser Gregersen under henvisning til, at de lukkede døre var af afgørende betydning for sagens opklaring.

Et muligt motiv til drabet i slutningen af juni er dermed i hvert fald sommeren over et mellemværende mellem anklagemyndigheden, forsvarerne og Retten på Bornholm.

Det fremgår dog af sigtelserne, hvad der efter politiets opfattelse rent faktisk foregik den fatale nat i Nordskoven på Bornholm.

Stukket med kniv

Først på natten blev den 28-årige mand med tanzaniansk mor og dansk far.blandt andet stukket med kniv og tæsket med rafter og fik trykket et knæ ned mod halsregionen, så han fik punktformede blødninger i øjnene.

De to brødre har ifølge senioranklager Benthe Pedersen Lund begge erkendt vold. Men de nægter sig skyldige i drab eller vold med døden til følge.

På Facebook og andre sociale medier har der blandt andet været plæderet for, at drabet var racistisk motiveret, og de udsagn blev ledsaget af umaskerede billeder med de to sigtede, hvor de blev omtalt som racistiske mordere, selvom der endnu ikke er faldet dom i den konkrete sag.

Benthe Pedersen Lund har tidligere afvist, at drabet er racistisk. Hun har oplyst, at der ligger et personligt motiv bag.