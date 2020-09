Bornholmer-sagen: Nu er der sat dato på dom

Stærkt omdiskuteret straffesag om drabet på Phillip Johansen kommer for Retten i Rønne i december, og anklager forventer, at det bliver en nævningesag

De to drabssigtede brødre i den kontroversielle sag om det dødbringende overfald på dansk-tanzanianske Phillip Johansen har endnu ikke kastet en tiltale eller et anklageskrift af sig.

Men det har ikke forhindret anklagemyndigheden ved Bornholms Politi i at sætte datoer af til straffesagens hovedforhandling, afhøringer og domsafsigelse i Retten i Rønne.

Der er bestilt retssal 30. november og 1. december, hvor der ventes at falde dom i drabssagen. Det bekræfter Benthe Pedersen Lund, chefanklager i Bornholms Politi

- Ja, vi er meget effektive. Der er afsat to retsdage, og jeg regner med, at der bliver rejst tiltale for drab, og at der bliver tale om en nævningesag, siger Benthe Pedersen Lund.

Den internationalt omtalte sag om drabet på 28-årige Phillip Johansen bliver behandlet over to dage i Retten i Rønne. Der er endnu ikke rejst tiltale mod de to fængslede brødre. Privatfoto

Efterforskning ikke færdig

Den yngste brors forsvarer, Asser Gregersen, bekræfter, at han har ønsket beviserne vurderet af 'flere øjne' og derfor har frabedt sig en domsmandssag. Han slår samtidig fast, at hans klient er erklæret egnet til en almindelig straf i en ny mentalundersøgelse. Den nu 23-årige mand har tidligere modtaget en behandlingsdom i en hashsag.

- Han har brug for særlig støtte. Men retspsykiaterne er nået frem til, at han ikke var sindssyg i gerningsøjeblikket, siger forsvareren.

Benthe Pedersen Lund oplyser, at politiets efterforskning endnu ikke er helt færdig.

- Vi skal have svar på nogle tekniske spor og skal have spurgt ind til noget hos retsmedicineren, siger chefanklageren, som forklarer, at der er indkaldt få vidner i sagen, og at hun selv stiller med ét vidne.

Her er afmaskede billeder af de to drabssigtede og varetægtsfængslede brødre. Der er nedlagt navneforbud i sagen. Privatfoto

Benthe Pedersen Lund ønsker ikke at løfte sløret for indholdsmæssige elementer i politiets efterforskning. Men det ligger fast, at de to brødre erkender at have udsat Phillip Johansen for vold. Dødsvold eller drab nægter de sig skyldige i.

Lillebror i bornholmer-sag: Mor sagde, at hun var blevet voldtaget

Motiv i bornholmerdrab: Kan give mildere straf

Onsdag morgen er der formelt fristforlængelse i varetægtsfængslingerne af de to brødre, hvoraf den yngste er 23 år og den ældste to år ældre. Men retsmødet vil blive en regulær skrivebords-affære.

Begge forsvarere har på deres klienters vegne give skriftligt samtykke til, at de to unge mænd fortsat skal opholde sig i Vestre Fængsel og i arresten i Rønne.

Ingen tegn på 'hate crime'

Phillip Johansen blev fundet død tidligt om morgenen tirsdag 23. juni. Få timer senere anholdt og sigtede politiet de to brødre, som havde været en del af ofrets vennekreds.

Brødrene blev sigtet for at have slået den 28-årige mand ihjel med rafter, flasker og knytnæveslag i tidsrummet mellem klokken 00.39, og til en forbipasserende fandt hans lig klokken 6.11. I forløbet skal de efter politiets og obducenternes mening have presset et knæ mod hans hals.

Phillip Johansen blev fundet livløs ved den her bålhytte i Blykobbe Plantage. Her afholder nogle af ofrets venner en spontan mindehøjtidelighed. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

En lang overgang satte spekulationer om, at der kunne være tale om en racistisk hate-crime, dagsordenen i nyhedsbilledet i Danmark.

Spekulationerne blev dog manet kraftigt i jorden af chefanklager Benthe Pedersen Lund, som slog fast, at det motiv, der er kommet frem under efterforskningen, ikke har noget med racisme at gøre.

Mor vil følge retssagen

Det har den yngste bror senere bekræftet officielt i Retten i Rønne. Hans og broderens motiv bag overfaldet var, forklarede han, at de aftenen før havde fået at vide at deres mor, at Phillip Johansen skulle have voldtaget hende.

Politiet har aldrig modtaget en anmeldelse i den forbindelse.

I første omgang blev der ikke nedlagt navneforbud i sagen. Men det blev på forsvarernes anmodning ændret, da brødrene modtog trusler fra et stort antal danskere.

Den afdødes mor, Mwajuma Johansen, har over for Ekstra Bladet givet udtryk for, at hun er stærkt berørt af sønnens brutale død, og at hun som tilhører ønsker at følge retssagen i Rønne.

Mor står frem: Måtte ikke se sønnens lig

Sidste sms før drab: Phillip sendte sin mor et hjerte