Bornholms Politi: Lidt rystende

Der bliver kørt alt for hurtigt på Bornholm denne sommer.

Efter flere borgerhenvendelser parkerede Bornholms Politi i går en målevogn på Rønnevej i Allinge i et tættere bebygget område.

Der stod den i 5,5 timer.

'Man må sige, at borgerhenvendelserne var berettigede, idet der blev målt 124 køretøjer, som kørte for stærkt, skriver Bornholms Politi.

'De 25 af dem medførte klip i kørekortet, og det må betegnes som lidt rystende, at 20 procent af de, som kørte for stærkt, havde så høj en hastighed, at det medførte klip. Den hurtigste kørte 81 km/t, så der er åbenbart nogen, som har travlt med at holde ferie.' skriver Bornholms Politi, som vil tage kørekortet fra en vanvidsbilist, der i weekenden kørte gennem Rønne med mere end 134 km/t.

