Boss for berygtet fængselsbande død

Barry Mills, den drabsdømte leder for fængselsbanden Aryan Brotherhood, er død. Han blev 70 år og afsonede adskillige livstidsdomme.

Mills, der også var kendt under øgenavnet 'Baron', blev fundet død 8. juli i sin celle i det berygtede supermax-fængsel i Florence, Colorado, skriver avisen San Jose Mercury News.

Fængselsmyndighederne afviser, at dødsfaldet var mistænkeligt. En obduktion skal nu fastslå dødsårsagen.

Barry Mills, der var fra det nordlige Californien, blev medlem af Aryan Brotherhood, da han i 1970’erne røg ind at sidde i San Quentin-fængslet.

Mills kom dog først for alvor i myndighedernes søgelys, da han planlagde og beordrede et bankrøveri fra sin celle.

Ingen tvivl om hans indflydelse

Han blev senere boss for den brutale fængselsbande, der så sit medlemstal stige markant under hans ledelse.

I dag har Aryan Brotherhood – der er en nynazistisk organisation - omkring 20.000 medlemmer på landsplan, vurderer det amerikanske forbundspoliti, FBI.

- Der er ingen tvivl om hans indflydelse, siger den pensionerede fængselsdirektør Robert Hood til avisen.

- Det er ikke for at glorificere ham, men han var beundret af mange indsatte. Men han var også frygtet, siger han.

Mills begik flere brutale drab, mens han var indsat – blandt andet forsøgte han at halshugge en rival, mens han sad fængslet i staten Georgia.

Han orkestrerede også en blodig racekrig på tværs af talrige fængsler mellem Aryan Brotherhood og rivalerne fra DC Blacks.

Mills slog desuden sit navn fast, da New York-gangsteren John Gotti blev fængslet og endte med at betale en stor sum penge for at komme under Aryan Brotherhoods beskyttelse.

Mills havde været bag tremmer uafbrudt siden 1969. I 2006 blev han efter endnu et drab overført til fængslet i Florence, hvor de indsatte tilbringer 23 timer alene i en lille betoncelle.