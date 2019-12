Bosted smider knivoffer på gaden

Da Mickey Rodrigues blev udskrevet fra hospitalet efter at have været i livsfare, havde han intet hjem at tage til.

Hans bosted havde simpelthen smidt ham ud.

- Jeg er et offer ved at være offer. Jeg er blevet smidt ud af bestyrelsen, fordi jeg blev stukket ned, fortæller 23-årige Mickey Rodrigues, der var med i 'X Factor' i 2013, hvor han stod frem med sin ADHD-diagnose.

Mickey Rodrigues blev fundet livløs med knivstik 10. december klokken 08.04 på bostedet Østre Gasværk på Carl Nielsens Allé på Østerbro i København, hvor han boede på det tidspunkt.

Han var i livsfare og blev indlagt på Rigshospitalet, hvor han blev stabiliseret. Han var blevet overfaldet og stukket i hjertet og lungen.

Beboernes tryghed

Mickey Rodrigues kan ikke selv huske, hvordan han helt præcist blev stukket ned.

Han ved, han havde haft nogle bekendte på besøg. De havde en hyggelig og festlig aften. Det næste, han kan huske, er, at han vågner op på Rigshospitalet.

Oveni at hans liv hang i en tynd tråd efter et knivoverfald, havde han så heller ikke længere et hjem, da han blev udskrevet 13. december.

Mickey Rodrigues fik også stjålet flere ejendele i forbindelse med overfaldet. Privatfoto

'Jeg kan bekræfte, at vi har opsagt aftalen med Københavns Kommune om den pågældende beboer', skriver Østre Gasværks bestyrelsesformand, Henrik Vagner, i et mail til Ekstra Bladet.

Bestyrelsen har valgt af smide ham ud af hensyn til de øvrige beboere på bostedet med tanken om, at deres opgave er at skabe trygge rammer og en stabil hverdag for beboerne.

- Omsorgssvigt

Men det ville være synd at sige, at de også skaber trygge rammer for den nu tidligere beboer Mickey Rodrigues.

'Er det ikke meget uhensigtsmæssigt for den opsagte beboer?'

'Jeg kan fortælle, at det på ingen måde har været en nem beslutning at måtte sige farvel til den pågældende beboer, og at vi har overvejet det rigtigt grundigt. Men som jeg skriver, er der et meget stort hensyn til de øvrige beboere, og deres sikkerhed, tryghed og trivsel', skriver bestyrelsesformanden.

Da politiet fandt Mickey Rodrigues var han i kritisk tilstand. Han blev stabiliseret på Rigshospitalet. Foto: Kenneth Meyer

Mickey Rodrigues er selv meget skuffet over beslutningen, selv om han tidligere har haft diskussioner med bostedet:

- Det er en forkert beslutning. Det er omsorgssvigt. Jeg har næsten mistet mit liv, og så har jeg også mistet mit hjem. Der røg al respekten.

Københavns Kommune har netop anvist en anden bolig til den tidligere X Factor-deltager.

Sådan så Mickey ud, da han i 2013 var med i X Factor. Foto: DR

