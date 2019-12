Botoxkongens kone bestjålet: Mister Rolex til 95.000

Botoxkongen Kim Novaas kone, den tidligere 'Robinson'-deltager og model Natasha Helms Novaa, fik sig en slem forskrækkelse, da hun i sidste fredag var færdig med at træne i fitnesscenteret SATS på Frederiksberg Allé.

For da hun kom tilbage i omklædningsrummet, var skabet blevet brudt op, og alle hendes ting var væk: Pung, mobil, nøgler, tøj samt en række værdifulde genstande - heriblandt et Rolex Submariner - som hun fik af Kim Novaa i fødselsdagsgave.

Rolex Submariner Date. Foto: Privatfoto

- Det føltes som at få stjålet min identitet, fortæller Natasha Novaa til Ekstra Bladet.

Først da hun havde spurgt både de ældre damer i omklædningsrummet og personalet i receptionen, gik hun i panik.

- Jeg begynder at græde. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, lyder det fra Natasha Novaa, der fik ringet til politiet, der dukkede op på stedet.

Herefter fik hun kontakt til Kim Novaa, der i al hast måtte forlade sin skønhedsklinik Inito for at sikre sig, at der ikke blev begået indbrud i deres hjem. Hans datter var alene hjemme, og han frygtede derfor, hvad der kunne ske.

- Det var forfærdeligt, for jeg vidste ikke, om min datter var i live, siger Kim Novaa, der er far til fem børn. Parret bor sammen og blev gift i sommeren 2018.



Efterlyser tingene

Kim Novaa, der har tjent styrtende med penge på at lave botox-operationer, lavede samme aften et opslag på Facebook, hvor han efterlyste de stjålne ting.

- Grunden til, at vi lavede opslaget, var, hvis nogen fik tilbudt tingene, fortæller han.

Rolexuret, der har en værdi af 95.000 kroner, har fået indgraveret Kim Novaas navn. Derfor håber parret, at det kan blive svært for tyvene at få solgt det videre.

Ekstra Bladet er blevet fremlagt en anmeldelseskvittering af tyveriet. Derudover bekræfter fitnesscentret SATS, at der har været et indbrud i centret på Frederiksberg.

Hvis du får tilbudt tingene, skal du kontakte Københavns Politi. Kim Novaa har udlovet en dusør ved opklaring af tyveriet.

SATS: Usædvanligt

Sats Regionschef i Danmark, Mark Giddings, kalder sagen for usædvanlig.

- Det er usædvanligt, fordi vi altid har medarbejdere i receptionen eller i centret.

Hvordan kunne en tyv komme ind fra gaden uden at blive stoppet?

- Vores personale var i centret, men var gået fra receptionen. Personen har timet det og holdt øje. Vi har altid bemanding i vores center og overvågning i receptionen, men det kan desværre ske, siger regionschef i SATS Mark Giddings til Ekstra Bladet.

Kan du garantere, at det ikke sker igen?

- Jeg kan ikke garantere, at der ikke kommer flere indbrud. Men vores processer overholder vi. Sagen er også blevet en prioritetssag.