Brændende bil spærrer spor på motorvej

Opdateret kl. 22.49: Alle spor er igen farbare og branden er slukket, oplyser Vejdirektoratet.

En brændende bil har i en kort periode spærret motorvejen i nordgående retning ved afkørsel 70 Aabenraa, oplyser Vejdirektoratet.

- Jeg ved ikke præcis, hvad det er for et køretøj, der brænder, men der er brandfolk på stedet, som arbejder med at slukke branden. Derfor har vi også været nødt til at spærre motorvejen kortvarigt, men et spor er nu igen farbart, siger Karin Kildetoft, vagthavende ved Vejdirektoratet.

Det er uvist, hvad der er baggrunden for branden, eller om nogen er kommet til skade, og derfor forsøger Ekstra Bladet at få en kommentar fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

