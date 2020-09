Brændt med loddekolbe og udsat for waterboarding

Tre mænd er dømt for et groft overfald

Det var ualmindeligt grove metoder, der blev taget i brug over for en 41-årig mand i en landsby nord for Randers.

Tre mænd fik i weekenden domme på mellem to år og et år og ni månedernes fængsel, oplyser anklagemyndigheden i Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De tre mænd på 29, 43 og 53 år begik overfaldet en aften i februar, hvor de troppede op hos den 41-årige i hans hjem.

De slog og sparkede offeret og holdt hans hænder fast på ryggen, mens de trak en plastikpose over hovedet på ham, så han ikke kunne få luft. Desuden brændte de ham med en loddekolbe, blandt andet i armhulen og på hænder og fødder.

Og uhyrlighederne fortsatte ved, at mændene udsatte deres offer for waterboarding. De lagde et håndklæde over ansigtet på ham og hældte vand over håndklædet.

Flere gange under overfaldet mistede offeret bevidstheden.

- Jeg har i min 25 år lange karriere som anklager aldrig set noget lignende, siger senioranklager Jakob Beyer til Ekstra Bladet om den volds-udøvelse, som fandt sted.

Dagen efter dukkede den 41-årige op i Borgerservice i Randers Kommune og bad om et nyt NemID. Men her fik man mistanke om, at noget var galt, og politiet kom ind i sagen.

De tre mænd var ud over tiltalen for grov vold også tiltalt for frihedsberøvelse og røveri. Anklagemyndigheden mente, at motivet for overfaldet var, at mændene ville have penge af den 41-årige, og at de derfor havde kørt ham til kommunen og tvunget ham til at anmode om et nyt NemID.



Retten fandt det dog ikke bevist, at der var tale om røveri og frihedsberøvelse, da offeret intet har kunnet huske. Han har siden overfaldet haft hukommelseproblemer. Derfor har motivet for overfaldet ikke kunnet fastlægges præcist, og mændene blev således kun dømt for grov vold.



De tre mænd nægtede sig skyldige og har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.