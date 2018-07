Brændte bål af tæt på knastør kornmark

Selv om der fortsat er afbrændingsforbud i hele landet på grund af tørken, så er det åbenbart ikke alle, der har forstået den alvorlige situation.

Fredag aften måtte politiet i Nordjylland hele tre gange rykke ud til folk, som brændte bål af.

I det ene tilfælde havde en mand i Havndal ved Hadsund tændt bål - ganske tæt på en kornmark. Ilden havde dog ikke bredt sig, før betjentene nåede frem.

- Der er en grund til, at der er udstedt et forbud. Det er jo ikke for sjov. Jeg vil gerne opfordre folk til at følge forbuddet. Det handler jo ikke kun om en selv. Hvis der for eksempel var gået ild i kornmarken, så er det lige pludselig en masse andre mennesker, det går ud over. En sådan brand breder sig hurtigt og kan ramme marker, huse og gårde, siger vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Det koster 5.000 kroner i bøde at overtræde forbuddet.

I Rørholt ved Dronninglund måtte betjente rykke ud, fordi der blev brændt ting af i to olietønder. Sent fredag aften måtte betjente i Hjørring rykke ud, fordi en mand havde tændt bål i sin have.

Samtidig kom meldingen om bålet tæt ved kornmarken.