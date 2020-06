Bragede over grænsen: Syv personer dræbt

Syv personer blev dræbt, da en bil med 10 personer bragede ind over grænsen mellem Mexico og USA i El Paso, Texas.

Ulykken, der fandt sted klokken 02.17 torsdag morgen lokal tid, er en af de mest dødelige i nyere tid i El Paso, skriver flere internationale medier, heriblandt USA Today.

En talsmand for El Paso Police fortæller, at grænsekontrollen forsøgte at stoppe en grå Chevrolet Cruze med 10 personer, men manden bag rattet nægtede at stoppe. I stedet trådte han pedalen i bund og bragede ind i USA, hvor det kort efter endte helt galt.

Chaufføren nåede ikke at dreje, da den kurvede vej Paisano Drive slog et knæk. I stedet krydsede bilen vejen og ramte ind i en parkeret trailer, der blev brugt til opbevaring for en virksomhed.

Syv personer døde på stedet, mens tre blev hårdt såret og nu er indlagt på hospitalet.

På overvågningsvideoen kan man høre en kvinde, der ikke befandt sig i bilen, grædende råbe 'Mi hija', der betyder 'min datter', mens en mand krammede og forsøgte at trøste hende.

- Det var en slem ulykke, siger politiets talsperson Robert Gomez.

Man er nu ved at identificere de døde. Politiet har igangsat en nærmere efterforskning af ulykken.