Brager ind i hus: To børn kørt på traumecentret

En bilist er fredag aften kørt ind i et hus og efterfølgende flygtet. To børn er kørt på traumecentret, mens en kvinde er kommet lettere til skade

En dramatisk ulykke har fredag aften sendt to børn på traumecentret, men en kvinde er kommet lettere til skade.

Det skriver Vejle Folks Amtsblad.

Ulykken skete, da en mandlig bilist af uvisse årsager bragede direkte ind i et hus på Bramdrupvej i Gravens mellem Vejle og Kolding.

Ifølge vagtchef hos Sydøstjyllands Politi Jørn Lindhardt valgte bilisten efterfølgende at flygte, men han er efterfølgende blevet fundet og anholdt.

Også TrekantBrand er blevet kaldt til stedet, da huset har fået så store skader, at der er fare for, at det styrter sammen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Sydøstjyllands Politi, men klokken 22 lyder meldingen, at børnene efter omstændighederne har det godt.

