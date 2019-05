Brand blusset op igen: Ilden springer rundt

Op imod mod 20 hektar klit-område brændte af ved Nationalpark Thy tirsdag eftermiddag.

Onsdag var vinden stilnet af, hvilket for en stund gjorde slukningsarbejdet nemmere for brandfolkene.

- Der er ikke sket yderligere spredning. Vinden har lagt sig, og det hjælper os. Så branden er under kontrol, sagde René Kærup.

Men det ser dog ikke ud til, at brandfolkene kan holde fri endnu, for senest har Midt- og Vestjyllands Politi oplyst, at branden er blusset op igen.

Det skriver de på Twitter.

Stenbjerg plantage, Klitmøller. Branden er blusset op igen og Politi og Brandvæsen henstiller til at du ikke bevæger dig ind i området. Vinden er vendt og kan betyde at ilden springer rundt.Vagtchefen — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) May 8, 2019

Brandvæsnet anbefaler, at man holder sig væk fra området, da vinden er vendt, og ilden kan 'springe rundt'.

Foto: René Schütze

30 brandfolk

Da branden brød ud tirsdag, blev der i første omgang sendt 30-35 brandfolk afsted for at bekæmpe den. Siden kom flere til fra blandt andet Beredskabsstyrelsen, og tirsdag aften var 75 mand i gang.

I løbet af natten har der været 20 mand i gang i plantagen, og onsdag morgen er et nyt hold på 35 mand sendt afsted til naturbranden.

Branden har ramt et område mellem kystlinjen og Istrupvej.

- Det er især bjergfyr og lidt andet nåletræ, der er brændt derude. Det er typiske klit-arealer, siger skovrider Ditte Svendsen fra Naturstyrelsen Thy.

Artiklen fortsætter efter billederne ...

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Det sker med års mellemrum, at en naturbrand hærger. Men det er ikke nogen katastrofe, lyder det fra skovrideren.

Naturen har for vane selv at retablere sig og komme på benene igen, siger hun.

- I første omgang vender vi ryggen til og lader naturen råde. Så ser vi, hvad der sker.

- Jeg forventer, at der i løbet at relativt kort tid vil indfinde sig en klithede-vegetation derude. På længere sigt vil vi nok også se, at træer spreder sig fra den omgivende plantage, siger hun.