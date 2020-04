Brand hos skrothandler i Maribo udviklede farlig røg

En brand hos en skrothandler i Maribo udviklede onsdag eftermiddag en kraftig, sort og farlig røg, og beboerne i området fik besked på at gå indenfor og lukke døre og vinduer samt slukke eventuel ventilation.

Men kort før klokken 19 oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en beredskabsmeddelelse, at branden er under kontrol, og at den ikke længere udvikler farlig røg. Folk i området kan igen gå udenfor.

Branden opstod hos Munks Produkt på Banevænget 11, og billeder viser, hvordan en tyk, sort røg spredte sig fra den.

- Røgen er farlig fordi den indeholder alle de ting, der fremkommer når man brænder skumgummi, plastik, kunststoffer, gummi og alle mulige andre stoffer af, siger indsatsleder Henrik B. Christensen til folketidende.dk.

Ingen af virksomhedens ansatte kom til skade ved branden, og det glæder virksomhedens ejer Benoni Munk.

- Skide være med de materielle ting. Det vigtigste er, at der ikke er sket noget med mine medarbejdere, siger han til folketidende.dk.

Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte lægevagten eller nærmeste skadestue for at blive tilset, lyder rådet fra politiet.