En brand er udbrudt hos en skrothandler i Glostrup, og den har givet kraftig røgudvikling i området.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi, der er på stedet sammen med brandvæsnet.

- Det er en metal skrotplads, hvor man kan aflevere brugt metal. Der er masser af sort røg, men det går lige op i luften. Hvis vinden vender, skal man selvfølgelig være opmærksom, siger vagtchef Morten Steen.

Ekstra Bladets fotograf på stedet oplyser her klokken 10.22, at branden er ved at være slukket.