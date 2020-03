Brand i ældrebolig: 72-årig fundet død

En mandlig beboer har mistet liver under branden, oplyser politiet

Opdateret klokken 12.50: En 72-årig mand er fundet død på adressen, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Søndag formiddag er der udbrudt brand i en ældrebolig på Gasværksvej i Høje Taastrup.

Politi og redningsmandskab arbejder på stedet.

Ifølge Københavns Vestegns Politi er branden under kontrol, og der er ingen fare for, at ilden spreder sig.

På Twitter skriver politiet, at en 72-årig mandlig beboer er fundet død på adressen.

I forbindendelse med brand i ældrebolig på Gasværksvej i Taastrup, er en 72 årig mandlig beboer på fundet død på stedet. Pårørende er nu underrettet. Undersøgelser pågår på stedet, intet yderligere. — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) March 1, 2020

Foto: Kenneth Meyer