Brand i autoværksted: Røgdykkere indsat

Mandag udbrødt der ild i et autoværksted i Brønshøj ved København

Opdatere klokken 16.11: Branden på autoværkstedet er slukket, og trafikken glider igen.

Politi og brandvæsen var mandag eftermiddag massivt til stede på Marbjergvej i Brønshøj

- Der er ild i et autoværksted, og så det kan jo give det ene og det andet. Vi er i gang med slukningen, sagde vagtchef Kristian Rhodin fra Københavns Politi.

På Twitter skrev Hovedstadens Beredskab, at der var indsat røgdykkere til branden.

#HBeredskab. Der er tale om en kraftig ildløs i autoværkstedet på Marbjergvej. Vi har indsat flere røgdykkerhold og sendt en ekstra station frem til stedet som taktisk reserve.

opdateres.... — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) 18. marts 2019

Umiddelbart var der ikke meldinger om, at nogen var kommet til skade ved branden, eller at der skulle være giftig røg.

- Der er en massiv røgfane, og den er vurderet ikke-giftig, lød det fra vagtchefen.

Foto: Kenneth Meyer

Anmeldelsen kom klokken 13.36, og herefter rykkede politiet ud for at afspærret et område og bistå brandvæsnet.

- Det personale, der er derude, er i gang med at orientere og underrette de beboere, der er berørt af det, sagde vagtchefen.

Desuden skal brandårsagen efterforsket, når efter branden blev slukket.

Ekstra Bladets mand på stedet fortalte, at det røg kraftigt fra autoværkstedet, men at der ikke var synlige flammer.

I forbindelse med branden var Marbjergvej spærret.

Foto: Kenneth Meyer