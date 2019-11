Brand i Bilka midt i shoppingfest

Fredag aften udbrød der brand i taget på Bilka i Kolding midt under black friday. Heldigvis blev det opdaget hurtigt, og branden blev slukket

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Black friday er en af de travleste dage i Bilka, men det var lige ved at gå galt fredag aften.

Det oplyser vagtchef hos Sydøstjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi har været derude, og vi kunne konstatere, at der kortvarigt var ild i taget. Det blev heldigvis opdaget hurtigt, og brandvæsenet kunne slukke det, siger Lars Grønlund til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: Øxenholt Foto

Ifølge vagtchefen var politiet i gang med en evakuering af Bilka, men brandvæsenet noget at få situationen så meget under kontrol, at det ikke blev nødvendigt alligevel.

- Ingen kom til skade i forbindelse med branden, og vi er lige nu i gang med at undersøge, hvad der skete.

Bilka holder ekstraordinært åbent til klokken 00.00 i forbindelse med black friday.