Brand i børnehave: Alle evakueret

En brand er brudt ud i en børnehave på Kongensvej på Frederiksberg i hovedstaden.

Det skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter.

- Der er tale om en mindre konstruktionsbrand i ejendommen. Alle var kommet ud ved vores ankomst, siger vagthavende operationschef Kristian Levy fra Hovedstadens Beredskab.

Alle børnene i børnehaven er efter hans oplysninger uskadte.

- På nuværende tidspunkt ved jeg ikke, hvad planen er for dem - om de kan komme tilbage, eller om de skal finde et andet sted at være.

På Twitter skriver Københavns Politi, at en anden nærliggende institution assisterer, og at branden er under kontrol.

En pejs i børnehaven Kongensvej 1, Frederiksberg, var kortvarigt ude af kontrol. Brandvæsen har hele situationen under kontrol og ilden er slukket. Børnene opholdt sig i haven og der er ingen personer kommet til skade. Anden nærliggende institution assisterer. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 17. januar 2019

Selve branden er brudt ud bag en pejs i børnehaven og har fået fat i bygningens konstruktion, og derfor kan det tage lang tid at slukke branden.

- Man skal rive nogle ting ned for at få afgang og komme til, siger Kristian Levy.

Han fortæller også, at man ikke kan se branden udefra, men at der er røg, når man kommer ind.

Hovedstadens Beredskab har endnu ikke noget bud på, hvornår de er færdige med at slukke branden.

