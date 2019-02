Brand i bus: Alle passagerer evakueret

Politi og brandvæsen er til stede i Gladsaxe for at slukke en brand i en bus

Onsdag aften er der gået brand i en bus på en trafikplads i Gladsaxe.

Alle passagerer er blevet evakueret omgående, oplyser Vestegnens Politi til Ekstra Bladet.

- vi fik anmeldelsen klokken 20.30. Der har været passagerer i bussen, men vi har ingen meldinger om, at nogen er kommet noget til, siger vagtchef Brian Holm.

Han bekræfter, at politiet og brandvæsen lige nu er til stede for at slukke branden. Politiet formoder, at branden skyldes en motorfejl.

Der er naturligvis tale om Gladsaxe Møllevej ud for Trafikpladsen. Beklager forvirringen. Vagtchefen #politidkhttps://t.co/Gpzxng49SP — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) February 27, 2019

Opdateres ...

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer