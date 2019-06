Brand i ejendom: Personer sprang fra 2. sal

To personer er blevet nødt til at springe ud fra bygning, hvor der er brand

Der er udbrudt brand i en etageejendom i Aarup på Fyn. I den forbindelse blev to beboere nødt til at springe for livet.

Det skriver TV2 Fyn.

Fordi der var brand i opgangen og på 1. sal, blev personerne nødt til at hoppe ud fra anden sal.

- Nogle snarrådige naboer får lagt nogle madrasser ud, som personerne kan springe ned på, siger vagtchef Thomas Bentsen, Fyns Politi.

Over for Ekstra Bladet fortæller vagtchefen, at han endnu ikke kender til baggrunden for branden:

- Umiddelbart er det en af de brande, som vi er nødt til at have teknikere på for at finde ud af, hvordan den er opstået - om der er ligger noget kriminelt bag, eller hvad der er baggrunden for branden, siger han.

Der er tale om en ejendom med stue, første og anden sal. Beboerne er nu ved at blive genhuset.

Der er ingen tilskadekomne og branden er under kontrol.