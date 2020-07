Brand i Esbjerg spærrer vej

Natten til fredag er der udbrudt en bygningsbrand i et autoværksted på Darumvej i Esbjerg.

Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

Her beskriver de, at 'beboerne i de nærmeste bygninger er blevet evakueret', og 'at flammerne kan ses på lang afstand.'

Darumvej vil være spærret imellem Skydebanevej og Ingemanns Alle de kommende timer. Forventes tidligst at blive lukket op igen omkring kl. 7./ Vagtchefen. https://t.co/d8yN3lukbR — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 17, 2020

Fredag morgen vil Darumvej være spærret mellem Ingemanns Allé og Skydebanevej. Vejen vil tidligst åbne 07.00.

Ingen er kommet til skade.

