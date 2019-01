Brand i etageejendom: Tre på sygehuset

En brand på Rådhusstræde i Ikast har sendt tre ældre mennesker på sygehuset søndag morgen.

Det skriver TV2.

Branden brød ud lidt over otte om morgenen, men brandvæsnet fik hurtigt styr på den igen.

- De er hurtige derude og får folk ud af lejlighederne. De er ved at rengøre derude nu, siger vagtchef Jens Claumarch til Ekstra Bladet.

Lejlighederne er ikke totalskadede, men der er stadig skader fra røg og sod.

- Der er også nogle, der er genhuset på et hotel over for, og der var et hold, som blev derude. Deres lejlighed var ikke så skadet, så de kunne blive der, fortæller vagtchefen.

Bygningen ikke er deciderede ældreboliger, men indrettet til, at man kan komme rundt med rollator. Derfor er mange af beboerne i lejlighederne også personer i 70'erne og 80'erne.

Branden menes at være opstået på grund af et tv.

- Det er et fjernsyn, der er antændt. Det mener indsatslederen. Det er formentlig en kortslutning, der har været årsagen, lyder det.