Brand i Frederikshavn: En person er sigtet

Nordjyllands Politi skriver i et tweet, at en brand er opstået i Frederikshavn fra fritflydende sprit. Tre personer er kørt på hospitalet i Hjørring

Brandvæsenet er tilstede ved Frederikshavn ved Åvænget, efter en voldsom brand er blevet slukket.

Branden skete klokken 14.19, da en 64-årig havde siddet med en spritbrænder. Den tændte sprit løb ud af beholderen, hvorefter der opstod brand i huset.

Den 64 årige vil efter behandling på sygehuset i Hjørring blive sigtet for overtrædelse af beredskabsloven paragraf 71.

Den 64-åriges forældre på henholdsvis 84 og 88 år var også til stede i huset, men de er ikke kommet alvorligt til skade.

Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi fortæller, at branden er under kontrol, men at der er sket voldsom skade på huset.