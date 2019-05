Brand i hospital: Kraftig røgudvikling

En kraftig brand er brudt ud i en del af regionshospitalet i Viborg.

Det bekræfter Midt- og Vestjyllands Politi over for Ekstra Bladet.

Det drejer sig helt præcist om Søndersøparken 4.

- Der er ikke tale om en patientafdeling. Det er personalet, der har måttet forlade bygningen, siger politiets vagtchef Rene Pagh.

Politiet fik den første melding om branden kl. 13.30. Angiveligt skulle årsagen være, at der var gået ild i noget tagpap, der er ved at blive renoveret på stedet.

- Vi har fået at vide, at der er en kraftig røgudvikling, men der er ikke fare for, at branden spreder sig, siger vagtchefen.

Er røgen farlig for beboerne i området?

- Som det ser ud lige nu, så bliver røgfanen blæst ud over Søndersø, siger Rene Pagh.

Der er indtil videre ikke noget, der tyder på, at der lægger en kriminel handling bag branden, der derfor efterforskes som et uheld.

Politiet har endnu ikke overblik over, hvor lang tid det vil tage at få slukket branden.