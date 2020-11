Brand i lejlighed: Beboere evakueret

Beboere i to etageejendomme i Aalborg fik sig tirsdag morgen en slem forskrækkelse, da der opstod brand i en lejlighed på anden sal på Kastetvej 40.

Politiet blev alarmeret klokken 05.24, oplyser vagtchef Poul Fastergaard til Ekstra Bladet.

Beboerne i begge ejendomme måtte evakueres, men i naboejendommen har de fået lov til at vende tilbage. De to beboere, som boede i lejligheden, hvor branden opstod, slog selv alarm. De blev kørt på sygehuset til observation for røgforgiftning, men er begge ok igen.

- Beboerne er uskadte, men anden og tredje sal er mere eller mindre udbrændt, lyder det fra vagtchefen, som tilføjer, at brandvæsnet stadig arbejder på stedet og er i gang med efterslukningen.

Kastetvej er også fortsat afspærret.

- Ved I hvordan branden opstod?

- Den er formentlig opstået som følge af kortslutning i et køle/frys-skab.