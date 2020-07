Brand i Michelin-restaurant

Udsugningen over en indendørsgrill har forårsaget en brand hos Restaurant Kadeau.

Ingen er kommet til skade.

Klokken 22.02 fik Bornholms Brandvæsen en melding om, at en brand var brudt ud hos restaurant Kadeau.

Personalet har forsøgt at få branden under kontrol, men brandvæsenet er nu til stede og arbejder på højtryk for at få slukket ilden.

Det fortæller Jesper Lund, vagthavende fra Bornholmsk Politi.

Kadeau har også en restaurant i København, mens den på Bornholm ligger i Aakirkeby.

Ekstra Bladet følger sagen ...