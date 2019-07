Brand i møbelbutik: Massiv udrykning

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Politi og brandvæsen er mødt talstærkt op til en brand i Daells Bolighus på Ejby Industrivej i Glostrup.

Det bekræfter Hovedstadens Beredskab over for Ekstra Bladet.

- Vi er i den heldige situation, at vi har fundet arnestedet. Vi er nu i gang med at inddæmme det område, hvor det brænder, siger operationschef Jan Kirk-Iversen.

Beredskabet var på pletten, da de fik en melding om røg fra bolighuset. Foto: Kenneth Meyer

Ifølge operationschefen er branden opstået i forbindelse med noget håndværkerarbejde på taget af bygningen.

- Vi har sendt massive styrker derud for at være på forkant, hvis branden skulle udvikle sig. Der er jo tale om et kæmpe tag på 7000 kvadratmeter, siger han.

- Sidste meldinger lød på, at der er ved at være styr på det.

Ingen personer er kommet til skade ved branden, men Daells Bolighus har nok set bedre dage.

- Der vil være en del vandskade i butikken i forbindelse med vores slukning, men ud over det er der ingen fare for noget, siger Jan Kirk-Iversen.