Brand i møbelforretning: Bliv inden døre

Der er udbrudt brand i My Home i Frederikshavn - politiet advarer om kraftig røgudvikling

Nordjyllands Politi advarer om kraftig røgudvikling i boligområde i Frederikshavn og opfordrer borgere til at gå indenfor og lukke døre og vinduer.

Foto: René Schütze.

Branden er opstået i møbelforretningen My Home, der ligger på Hjørringvej i Frederikshavn, men politiet gør særligt opmærksom på, at det er området omkring Æblehaven og Rimmens Alle, der er hårdest ramt af den tætte røgudvikling.

Fare for nedstyrtning

Ifølge politiets vagtchef Bruno Brix er der ikke umiddelbart fare for, at branden breder sig til andre bygninger.

- Det brænder inde i bygningen, men brandfolkene har lidt svært ved at komme ind på grund af nedstyrtningsfare, fortæller han til Ritzau.

Der er ikke meldinger om, at nogen skulle være kommet til skade i forbindelse med branden.