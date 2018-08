Brand i nat på sikret institution: Fire børn og to ansatte på hospitalet

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

En brand i nat på den sikrede institution Stevnsfortet på Stevns har ført til, at fire surrogatfængslede børn og to ansatte er blevet indlagt på hospital til observation for røgforgiftning.

Det oplyser Midt- og Vetsjællands Politi, skriver TVØst.

Branden blev anmeldt til alarmcentralen klokken 0.48, og det er endnu uklart, hvordan branden er begyndt.

Stevnsfortet bruges til varetægtsfængsling af børn og unge mellem 12 og 18 år, ligesom nogle også placeres på stedet, når de har modtaget en fængselsdom. Der er i alt ti pladser på institutionen.

- Der har været en ildebrand i nogle gardiner på et værelse, siger Arne Aabech, vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, til TVØst.

De seks personer er blevet fragtet til Sjællands Universitetshospital i Køge, hvor de nu er indlagt til observation for røgforgiftning. Ingen skulle derudopver være kommet til skade under branden.

Politiet går nu i gang med at lave en brandundersøgelse, hvor meningen er, at det skal fastslås, om branden har været påsat, eller om den er startet ved et tilfælde.

Der er ingen anholdte.