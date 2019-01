Brand i rækkehus: Luk vinduer og døre

To personer til kontrol for røgforgiftning i forbindelse med voldsom brand i rækkehus i Løgumkloster i Sønderjylland

En voldsom brand i et rækkehus i Møllegade i den sønderjyske by Løgumkloster i eftermiddag har udløst en kraftig opfordring fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Vi vil gerne opfordre folk til at lukke vinduer og døre, hvis de føler sig generet af røgfanen. Det brændte stadigvæk, da jeg var i kontakt med kollegerne derude, siger Bjørn Pedersen, vagtchef i Syd- og Sønderjyllands Politi.

Han oplyser, at to beboere fra området har været til kontrol og behandling for røgforgiftning. Derudover er der ingen meldinger om tilskadekomne.

Hjælp, husly og varme

I forbindelse med branden er der oprettet et midlertidigt opholdssted på byens asylcenter målrettet til borgere, der er påvirket af branden og har behov for husly og varme

Politifolk og redningsmandskab er talstærkt til stede i Møllegade, og slukningsarbejdet kører stadigvæk på højtryk. Men Bjørn Pedersen oplyser, at der ikke umiddelbart er fare for at ilden vil brede sig.

Politiet: Påsat brand

Meget tyder efter politiets opfattelse på, at der ikke er tale om en ulykke men snarere om en bevidst handling. En ildspåsættelse.

- Vi har anholdt en 19-årig mand. Der er ikke et klart motiv, men det er tilsyneladende ikke helt tilfældigt, at der opstod brand i det rækkehus, siger Bjørn Pedersen, som ikke i detaljer ønsker at oplyse mere om, hvorfor og hvordan branden opstod.

- Men der er ikke tale om en pyroman. Vi er ikke helt sikre, men noget kunne tyde på, at den unge mand gerne ville ramme beboerne, fortæller Bjørn Pedersen.

Der er ifølge vagtchefens oplysninger registreret to personer på adressen i Møllegade.

