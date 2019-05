En tagterrasse på et rækkehus på Islands Brygge i København er brudt i brand.

Det bekræfter vagtchef ved Københavns Politi, Lars Westerweel, der samtidig oplyser, at politi og beredskab er sendt afsted.

Brand i rækkehus på Islands Brygge. Foto: Anthon Unger

På Twitter oplyser Københavns Politi, at de fik anmeldelsen lidt over klokken 19, og at brandvæsen og politi er fremme. Derudover beder de om, at man respekterer afspærringer og give plads til redningskøretøjer.

Kl 1904 indgik anmeldelse om brand på Islands Brygge. Brandvæsen og Politi er fremme. Respekter afspærringer og giv plads for redningskøretøjer. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) May 7, 2019

Opdateres ...