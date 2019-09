Brand i stor træbygning: - Kæmper for, at den ikke breder sig

En stor træbygning står i flammer i Brøndbyvester, oplyser Hovedstadens Beredskab i et Tweet.

Tidligere fortalte operationschefen, at de kæmpede for at branden ikke skulle sprede sig. Det er nu sket, oplyser Hovedstadens Beredskab i et Tweet.

Flammerne har spredt sig til to etager og taget i nabobygningen.

#HBeredskab, status #Kirkebjerg Søpark. Brand i større træbygning bredt sig til taget i administrationsbygning i to etager. Indsat drejestige med caps skum og to røgdykkereture indvendigt. Nu kun efterslukning og udluftning. — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) September 23, 2019

Tidligere lød det fra operationschefen:

- Lige nu er Hovedstadens Beredskab og politiet til stede ved branden, oplyser operationschef hos Hovedstadens Beredskab Hans Jørgen Larsen til Ekstra Bladet.

- Der er ikke nogen personer i bygningen. Men vi kæmper for, at branden ikke spreder sig til hovedbygningen, som er en stor industribygning ved siden af, fortæller operationenschefen.

#HBeredskab er til ild i bygning, #Kirkebjerg Søpark i Brøndbyvester. Vi arbejder på stedet for at forhindre branden breder sig til hovedbygningen. — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) September 23, 2019

Opdateres...