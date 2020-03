Brand i stråtækt hus

Der er brand i et stråtækt hus i Tisvilde

Politi og brandvæsen er lige nu vej til Bækkebrovej i Tisvilde, hvor der er brand i et stråtækt hus.

Det bekræfter Nordsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

- Der er ikke fare for nogen. Alle er ude. Men branden har fået fat i taget. Det er muligvis startet omkring skorstenen, men det er for tidligt at sige, fortæller Rolf Hoffmann, vagtchef.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at branden har fået fat i taget, og at ilden bevæger sig ned mod stueplan.

- Der fuldstændig spærret af brandkøretøjer, og der bliver pumpet vand udefra, siger han.