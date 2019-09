Brand i svømmehal: Gæster evakueret

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Badegæster i Lyngby Svømmehal er tirsdag eftermiddag blevet evakueret efter meldinger om en installationsbrand.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

- Vi er pt. til stede ved Lyngby Svømmehal sammen med brandvæsnet i forbindelse med en installationsbrand. Cirka 20-25 personer har indtil videre forladt svømmehallen. Der er på nuværende tidspunkt ingen meldinger om tilskadekomne, skriver politiet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nordsjællands Politi.

Her kunne man klokken 13.20 endnu ikke oplyse, hvor branden er startet, eller om alle badegæsterne er kommet ud.

- Vi er først lige kommet frem til stedet og skal have dannet os et overblik, så jeg kan ikke melde mere ud lige nu, lyder det fra pressevagten.

Branden er slukket

Klokken 13.45 oplyser politiet på Twitter, at branden er sluttet.

- To personer skal tjekkes for røgforgiftning, og der skal luftes ud, skriver politiet.

De evakuerede badegæster er ved at få deres ejendele.

- Vi bliver på stedet et stykke tid endnu og foretager undersøgelser, lyder meldingen fra politiet.

