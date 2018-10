Brand i verdens ældste forlystelsespark: Alle gæster evakueret

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.

En restaurant på Bakken i Dyrehaven nord for København brænder, og samtlige gæster er onsdag aften blevet evakueret fra verdens ældste forlystelsespark.

- Vi har fået en anmeldelse om, at der er ildløs i en af restauranterne. Vi er på vej derud, siger vagtchef ved Nordsjællands Politi Martin Bakke til Ekstra Bladet.

Spisestedet, som brænder, er Balkon 51.

- Restauranten er fuldt overtændt, og brandvæsnet kæmper mod flammerne, siger Ekstra Bladets mand på stedet.

Han tilføjer, at forlystelsesparkens gæster bliver ledt ud mod parkeringspladsen for at komme hjem.

I samme bygning, som den brændende restaurant, ligger andre restauranter og isboder.

Lige bagved ligger Bakkens vartegn - den gamle trærutsjebane.

Den frygtede man i 2011, at en voldsom brand i nogle spilleboder, ville sprede sig til.

Der er ifølge Ekstra Bladets oplysninger tilkaldt brandvæsen fra flere brandstationer til Dyrehaven, hvor forlystelsesparken for første gang nogensinde holder åbent i efterårsferien.

Bakkens direktør, Niels-Erik Winther, er på Bakken, hvor han forsøger at få et overblik over situationen. Men i skrivende stund har man ikke nogen kommentarer til situationen.