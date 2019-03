Brand i villa: Tre personer reddet ud

Tre personer er reddet fra en brændende villa på Skolebakken i Gentofte.

Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

- Vi er ikke 100 procent sikker på, at der ikke er flere derinde. Der er tilkaldt en ekstra ambulance til at være standby, fortæller vagtchef Dyre Sønniksen til Ekstra Bladet.

Klokken 10.37 fortæller vagtchefen, at røgdykkere har været inde i bygningen og konstateret, at der ikke var flere mennesker eller dyr derinde.

Bygningen var under renovation, da den brændte. Foto: Kenneth Meyer.

Både politi, redningsmandskab og ambulancer er på stedet.

- De tre personer, der var derinde har ikke brandskader, men røgskader. En af dem er værre end de to andre. De er alle sammen på vej til hospitalet, siger vagtchefen.

Politiet fik anmeldelsen klokken halv ti.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der har været en del røg fra branden og stået store flammer ud af vinduerne.

Kort efter klokken 10.30 oplyser politiet dog, at branden er tæt på at være slukket.

Naboerne er blevet bedt om at lukke døre og vinduer for at undgå røgen, men der er umiddelbart ikke fare for, at ilden spreder sig til andre bygninger.

Politiet ved endnu ikke, hvad der har startet branden.

- Vi har haft fat i ejeren bygningen, og den var under renovation, men om branden er startet på grund af renovering ved jer ikke, sige Dyre Sønniksen.

Klokken halv 12 arbejder brandvæsnet stadig på at slukke branden.