Brand lukker skole

En brand i et serverrum på Danehofskolens afdeling i Nyborg betyder, at skolen fredag lukker ned for al undervisning. Det oplyser skolen på sin Facebook-side.

Her står der også, at børn i 0-3. klasse, som alligevel møder op vil blive passet. Alle andre elever vil blive bedt om at tage hjem igen.

Ifølge Kim Kruse Hansen fra skolens ledelse er serverrummet helt udbrændt. Der lugter forfærdeligt på store dele af skolen, og der er stadig røg. En del lokaler omkring serverrummet er sodskadede.

Det er endnu uklart, om skolen kan benyttes fra på mandag.