Brand nær Den Gamle Lillebæltsbro

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Der er udbrudt brand i en bygning tæt på Den Gamle Lillebæltsbro, og brandvæsnet er lige nu talrigt tilstede i forsøget på at slukke branden.

Det bekræfter Trekantsområdets Brandvæsen over for Ekstra Bladet.

Der er tale om en bygning, der huser Naturcentret, der ligger tæt ved det såkaldte Bridgewalking, som ligger i Middelfart.

- Det er en bygning på 300 kvadratmeter, som brænder. Det er cirka halvdelen af den, som er i brand, siger Bo Gøgsig, operationschef, Trekantområdets Brandvæsen.

Der er indkaldt assistance fra Fredericia, Ejby og Middelfart.

De sidste fem år har 250.000 mennesker gået over Den Gamle Lillebæltsbro gennem selskabet Bridgewalking. Lone Skjoldaa, der er chef for Bridgewalking, fortæller, at meldingen i første omgang gik på, at det var en Bridgwalking-bygning, der var brand i. Men det er altså ikke tilfældet.

Branden er brudt ud nær en campingplads, og det frygtes, at gløder kan ryge over i teltene. Derfor er redningsmandskab sendt til campingpladsen for at sikre den. Den er ikke evakueret.

- Der er enkelte telte og campigvogne, som vi sikrer enten ved at flytte dem eller ved at fugte dem, siger operationschefen.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at det er en bygning omkring Bridgewalking, som huser toiletter, der er brand i.

Opdateres