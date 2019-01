Brand på skole: Alle elever evakueret

På Kildegårdskolen i Herlev er brandvæsnet og politiet til stede mandag, da en brand opstod i bygningen.

- Vi fik meldingen klokken 12.35.

- Det er tilsyneladende et depotrum, hvor den er startet. Det er for tidligt at sige, om den er påsat, siger vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Lars Jørgensen.

Branden er ifølge politiet ved at være slukket derude, og brandvæsnet er i gang med efterslukning, hvor man leder efter eventuelle småbrande, som endnu ikke er slukket. Den blev opdaget hurtigt, og der er ikke nogen meldinger om nogen tilskadekomne.

- Alle er evakueret i skolens gymnastiksal. Alle er til stede, og der er ikke nogen, der er kommet til skade, siger Lars Jørgensen.

Politiet oplyser desuden, at der er tale om den del af Kildegårdskolen, som ligger i Dildhaven.

Vi er lige nu tilstede ved Kildegårdskolen i Herlev, hvor der har været brand. Der er overblik over alle skolens børn og voksne og ingen er kommet til skade. Brandvæsnet er i gang på stedet og det er endnu for tidligt at sige, hvad der har været årsag til branden #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) January 21, 2019

