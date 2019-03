Brand på skole

Opdatering 18.31: Midt- og Vestsjællands Politi oplyser på Twitter, at der fortsat er meget arbejde på brandstedet. Nærmere oplysninger kommer senere i en pressemeddelelse, skriver de.

Politiet er søndag eftermiddag rykket ud til en brand på Tjørnelyskolen på Lillevangsvej i Greve.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

- Vi fik anmeldelsen klokken 16.34.

- Vi er dernede. Det er en gammel skole, som står til nedrivning, siger vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Thomas Jørgensen.

- Ved I, om der er nogen personer til stede på skolen?

- Det ved vi ikke endnu.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at politiet har tilbageholdt en gruppe drenge. Det har dog ikke været muligt at få det bekræftet af politiet endnu.

En gruppe drenge er tilbageholdt af politiet og lagt i såkaldte DNA-dragter. Foto: Kenneth Meyer

På Twitter oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, at beboere i området skal blive inden døre, lukke for vinduerne og standse ventilation. De oplyser desuden, at der ifølge redningsmandskabet kommer til at gå mindst to timer, før branden er slukket.

Det er det Østsjællands Beredskab, som står for slukningsarbejdet. Beredskab Øst yder assistance, og de skriver på Twitter, at de har afsendt en indsatsleder med drone. Derudover har de klokken 18.20 afsendt yderligere to tankvogne til assistance.

Brand på Tjørnelyskolen, Lillevangsvej i Greve. Beboere i området skal gå indenfor, lukke døre og vinduer, standse ventilation. Alle skal holde sig væk fra området. Redningsberedskab og politi arbejder på stedet #politidk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) March 24, 2019

En indsatsleder fra Beredskab Øst sender en drone i luften. Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Opdateres ...