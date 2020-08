Brand på universitet i Malmø: Mand anholdt

Der er brand på det svenske landbrugsuniversitet i Alnarp nær Malmø, er i brand.

På billeder fra Ekstra Bladets fotograf kan man se, at flammerne har fat i en bygning.

Foto: Patrick Persson

En 27-årig mand er klokken 05.28 blevet anholdt, skriver politiet, som samtidig oplyser, at det er for tidligt at lave en teknisk undersøgelse.

Træbygning

Der er tale om en træbygning, og de svenske brandmyndigheder forsøger lige nu at undgå, at branden spreder sig til andre bygninger.

Ifølge fotografen kan man se røgen fra Sjælland.

Universitet ligger under 50 kilometer fra København.

Anmeldelsen kom klokken 04.07 onsdag morgen. Det skete fra en automatisk brandalarm. Da brandvæsnet an kom kunne det konstateres, at en træbygning var overtændt.

Seneste melding fra stedet er, at myndighederne nok har haft held med at begrænse branden.

Opdateres