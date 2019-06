Brand rydder afdeling på psykiatrisk hospital

En brand på et hospital i Hillerød har betydet, at en hel afdeling er blevet evakueret

En hel afdeling på psykiatrisk hospital Hillerød er blevet ryddet, efter der tidligere på dagen udbrød brand.

Det oplyser politiet på Twitter.

Politi, brand og redning er til stede på psykiatrisk hospital i Hillerød, hvor der er udbrudt brand. Vi opdaterer her på Twitter, når vi har yderligere #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) June 18, 2019

Poilitiet fik anmeldelsen om branden klokken 13.13. Den skulle nu være under kontrol, oplyser ordensmagten, men der er stadig en del røg på stedet.

- Alle de indlagte på afdelingen er blevet flyttet til en anden afdeling, skriver politiet.

Alle indlagte på afdelingen er blevet flyttet til anden afdeling. #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) June 18, 2019

Efterfølgende oplyses det, at af de i alt 10 indlagte bliver to undersøgt for røgforgiftning. Derudover bliver to medarbejdere også undersøgt.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nordsjællands Politi, der dog stadig har for travlt til at svare på spørgsmål fra pressen. I stedet henvises til de opslagene på Twitter.

opdateres..