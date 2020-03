Brand udvikler giftig røg: Luk døre og vinduer

Syd- og Sønderjyllands Politi har fredag aften udsendt en beredskabsmeddelelse gældende for borgere i Padborg vest for jernbanen.

Årsagen er, at der er udbrudt brand i en fabriksbygning på Industrivej 16 i byen. Branden udvikler kraftig røg, der er sundhedsskadelig ved indånding, oplyser politiet.

Politiet har tidligere oplyst, at der er tale om en snedkerfabrik. I første omgang var meldingen, at røgen bevægede sig sydøst ind over industriområdet, så det ikke ramte byen, men det er altså siden ændret til at omfatte byen vest for sporene.

Bor man i det berørte område, skal man gå inden døre og lukke for vinduer, døre og ventilationsanlæg. Er det ikke muligt, skal man søge væk fra området, lyder det i politiets beredskabsmeddelelse.

